Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 15:28
  0

Лесной пожар ликвидирован в Приморье

Лесной пожар ликвидирован в Приморье

Фото: Администрация Приморского края

9 января в Приморье ликвидирован один лесной пожар. Возгорание произошло в Ольгинском районе.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на ликвидации лесного пожара были задействованы 14 человек и четыре единицы техники.

С начала года на землях лесного фонда зарегистрировано три лесных пожара. Выявлено 12 тепловых аномалий.

Достаточно ранние для Приморья лесные пожары в этом году наблюдаются из-за малоснежной зимы. Ситуация находится на контроле всех профильных ведомств.

В 2018 году в Приморье для защиты лесов и людей от пожаров в районах Приморья была приобретена крупная партия техники за счет средств краевого бюджета. Тракторы ВТГ-100, автомобили УАЗ «Патриот», грузовые автомобили ГАЗ «Егерь», бульдозеры Б-10 М, прицепное оборудование, новые снегоболотоходы, переносные радиостанции «Восток», бензопилы, генераторы и другая техника поступили в распоряжение краевого учреждения «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов».

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря