Лесной пожар ликвидирован в Приморье

9 января в Приморье ликвидирован один лесной пожар. Возгорание произошло в Ольгинском районе.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на ликвидации лесного пожара были задействованы 14 человек и четыре единицы техники.

С начала года на землях лесного фонда зарегистрировано три лесных пожара. Выявлено 12 тепловых аномалий.

Достаточно ранние для Приморья лесные пожары в этом году наблюдаются из-за малоснежной зимы. Ситуация находится на контроле всех профильных ведомств.

В 2018 году в Приморье для защиты лесов и людей от пожаров в районах Приморья была приобретена крупная партия техники за счет средств краевого бюджета. Тракторы ВТГ-100, автомобили УАЗ «Патриот», грузовые автомобили ГАЗ «Егерь», бульдозеры Б-10 М, прицепное оборудование, новые снегоболотоходы, переносные радиостанции «Восток», бензопилы, генераторы и другая техника поступили в распоряжение краевого учреждения «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]