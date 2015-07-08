В Приморье идет проверка по факту падения матроса за борт судна в Охотском море
Следственными органами Дальневосточного СУТ СК России проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УПК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, 6 января 2019 года утром с борта РТМС «Простор» (порт приписки Владивосток), находившегося на промысле в Охотском море, выпал матрос 1975 года рождения.
В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.07.2017 Третий помощник капитана судна "Николай Касаткин" пропал в Японском море
-
08.11.2016 Погибшего при пожаре на траулере "Новоульяновск" доставят в Магадан
-
17.10.2016 Транспортное следствие начало проверку по факту нападения рыбаков КНДР на пограничника РФ
-
09.03.2016 Во Владивостоке следствие проводит проверку по факту исчезновения с судна женщины-кока
-
08.10.2015 30-летний механик скончался при странных обстоятельствах на судне "Капитан Кузнецов",стоящем в ремонте на "Дальзавода" во Владивостоке
-
08.07.2015 Следователи проводят проверку по факту столкновения судна с пирсом в Приморье
Добавить комментарий