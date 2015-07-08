В Приморье идет проверка по факту падения матроса за борт судна в Охотском море

Следственными органами Дальневосточного СУТ СК России проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УПК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, 6 января 2019 года утром с борта РТМС «Простор» (порт приписки Владивосток), находившегося на промысле в Охотском море, выпал матрос 1975 года рождения.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]