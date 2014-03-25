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Вчера, 16:21
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Район бухты Лазурной останется без света на несколько дней

Район бухты Лазурной останется без света на несколько дней

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») завершают строительство линии 110 кВ для технологического присоединения участков многодетных семей в районе бухты Лазурная. Энергетики приступают к монтажу провода и линий связи, что позволит включить подстанцию «Лазурная» в схему сети 110 кВ г. Владивостока.

Для безопасного выполнения работ специалистам потребуется временно отключить потребителей в районе бухты Лазурная – население и базы отдыха. Отключение будет производиться ежедневно с 10 по 12 января с 14.00 до 17.00.

Подготовка энергообъектов к техприсоединению участков многодетных семей выполняется в рамках инвестиционной программы филиала и включает реконструкцию подстанции и строительство сетей 110 кВ и 6 кВ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу энергетиков.

В 2018 году энергетики завершили реконструкцию подстанции «Лазурная» с переводом на напряжение 110 кВ, после чего установленная мощность энергообъекта увеличилась в 4 раза. До конца января будет завершено строительство линии 110 кВ и распредсетей 6 кВ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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