Район бухты Лазурной останется без света на несколько дней

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») завершают строительство линии 110 кВ для технологического присоединения участков многодетных семей в районе бухты Лазурная. Энергетики приступают к монтажу провода и линий связи, что позволит включить подстанцию «Лазурная» в схему сети 110 кВ г. Владивостока.

Для безопасного выполнения работ специалистам потребуется временно отключить потребителей в районе бухты Лазурная – население и базы отдыха. Отключение будет производиться ежедневно с 10 по 12 января с 14.00 до 17.00.

Подготовка энергообъектов к техприсоединению участков многодетных семей выполняется в рамках инвестиционной программы филиала и включает реконструкцию подстанции и строительство сетей 110 кВ и 6 кВ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу энергетиков.

В 2018 году энергетики завершили реконструкцию подстанции «Лазурная» с переводом на напряжение 110 кВ, после чего установленная мощность энергообъекта увеличилась в 4 раза. До конца января будет завершено строительство линии 110 кВ и распредсетей 6 кВ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]