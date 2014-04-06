Танки во Владивостоке! Министерство обороны Лаоса передало России 30 единиц легендарных Т-34. Из приморской столицы бронетехнику железнодорожным транспортом отправили в Московскую область. Для чего нашей стране понадобились хоть и знаменитые, но устаревшие танки?

Внушительная броня, высокая огневая мощь и великолепная маневренность. Т-34 - самый массово выпускаемый танк в мире. С 1940-го по 1946-й год было выпущено около 58 тысяч единиц. Но по прошествии более 70 лет, действующих образцов осталось очень мало. Эти 30 танков еще вчера стояли на вооружении Лаоса. И для своего возраста бронетехника сохранилась в идеальном состоянии.

Александр Ханов, начальник автобронетанковой службы Восточного военного округа: «Своим ходом вышла с морского транспорта. Загрузилась на большегрузные тралы. Переместилась на станцию погрузки. И встала на ж/д платформы».

Договоренности о возвращении танков были достигнуты в ходе визита министра обороны Сергея Шойгу в Лаос в январе прошлого года. Переданную бронетехнику планируют использовать при проведении Парадов Победы, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне.

Александр Ханов, начальник автобронетанковой службы Восточного военного округа: «На данном образце четыре человека - экипаж. Стоит нарезная пушка 85-го калибра. Стоят два пулемета: один спаренный, один курсовой».

Во Владивостоке Т-34 гостили недолго. Танки железнодорожным транспортом отправили в Московскую область в город Наро-Фоминск.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]