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Вчера, 17:01
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Запись детей в первые классы начнется во Владивостоке с 1 февраля

Запись детей в первые классы начнется во Владивостоке с 1 февраля

1 февраля школы Владивостока начинают запись детей в первые классы. Подать заявления в выбранную школу можно будет ежедневно, в будние дни и по субботам, с 9 часов утра.

Как сообщили в администрации Владивостока, для зачисления ребенка в первый класс родители должны предоставить в школу, помимо заявления, медицинскую карту ребенка, свидетельство о рождении и его ксерокопию. При подаче заявления родитель должен обязательно предъявить документы, удостоверяющие его личность.

В настоящий момент все школы Владивостока проводят дни открытых дверей. Будущие первоклассники и их родители могут посетить любое образовательное учреждение, поговорить с директорами и педагогами. Многим это помогает окончательно определиться с выбором школы.

Сегодня в краевой столице первоклашек готовы принять 78 муниципальных образовательных учреждений. Информацию о каждой школе можно посмотреть на сайте www.pupils.ru.

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока еще раз напоминает, что проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов и др.), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам, при приеме в первый класс общеобразовательных учреждений любого типа и вида не допускается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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