«Вести: Приморье»: Какие изменения ждут приморцев со вступлением в силу новых законов
В новом 2019 году приморцев ждут новые законы. Традиционно изменения в законодательстве вступают в силу с 1 января и касаются самых разных сфер общественной жизни. Так, например, всегда актуальная для Приморского края тема ценообразования на бензин. За праздники стоимость топлива вновь поднялась, несмотря на то, что в конце 2018-го аппетиты нефтяников обещали обуздать. Так же с 1 января НДС прибавил 2% и сразу же определил новые цены во всех сферах. Одними из первых отреагировали сотовые операторы — тарифы будут пересмотрены, услуги связи подорожают. Коммунальные платежи тоже вырастут.
Полную информацию о самых важных для приморцев изменениях в законодательстве вы узнаете из репортажа наших корреспондентов в программе «Вести: Приморье» в среду, в 20.45, на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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