Во Владивостоке будут судить лжепредпринимателя

Заместителем прокурора города Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений против собственности, в том числе мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморского края, фигурант, не являясь лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, и не являясь поставщиком цветочной продукции, предложил жителю краевого центра приобрести у него тюльпаны, при условии оптовой продажи (более 100 штук).

Получив от потенциального покупателя 10,5 тыс. рублей посредством банковского перевода, лжепредприниматель свои обязательства по доставке цветов не исполнил, распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению.

Кроме этого, фигурант обманул жителя Новосибирской области, который заказал ему автозапчасти на автомобиль марки «Toyota Ipsum». Так, получив от потерпевшего 55 тыс. рублей в счет оплаты якобы приобретенных запасных частей для машины, злоумышленник похитил деньги, не исполнив свои обязательства.

Уголовное дело рассматривается в Первомайском районном суде г. Владивостока. К фигуранту предъявлены исковые требования о возмещении потерпевшим ущерба, причиненного им преступными действиями.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]