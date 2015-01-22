Во Владивостоке изменили процедуру закупки питания в детсадах

В наступившем 2019 году питание в детских садах будут обеспечивать семь компаний Владивостока: ООО «Рубин», ООО «Флагман Плюс», ООО «Светоч», ООО «Магистраль Инвест», ООО «Фуд Магистраль», ООО «Феникс» и ООО «Илона Трейд». Все они оказались победителями проведенных мэрией конкурсов. До этого контракты было принято разыгрывать по системе аукционов.

«Раньше закупки по организации питания дошкольников осуществлялись путем проведения электронного аукциона, где каждый желающий, имеющий электронный ключ, аккредитованный на торговой площадке и имеющий денежные средства в размере, необходимом для участия в данных закупках, мог участвовать без дополнительных требований, - рассказывает специалист управления по работе с муниципальными учреждениями образования Екатерина Михайлова. - Вследствие этого цена на питание могла снижаться до минимума. Например, в 2018 году в ходе торгов некоторые участники снизили стоимость питания с 181 рубля до 93 на одного ребенка в день».

В результате в прошлом году администрация города приняла решение вместо электронных аукционов провести конкурсы с ограниченным участием. Отличительной чертой конкурсов являются прописанные требования, что исполнитель услуг должен иметь опыт работы в данной сфере, работать по единому меню, описать технологию приготовления блюд, иметь в штате поваров с опытом работы в сфере детского питания, осуществлять контроль за качеством входящей продукции и иметь в штате технологов общественного питания. Таким образом, к участию в конкурсы допускались только профессионалы.

В декабре прошлого года был проведен 41 конкурс с ограниченным участием на закупку услуг по организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях Владивостока. Победителей оказалось семь. Значительного снижения цен в ходе торгов не наблюдалось.

Напомним, в детских садах осуществляется внутренний контроль за организацией питания детей, соблюдением технологии приготовления пищи, качеством готовой продукции, санитарным состоянием пищеблока, созданы бракеражные комиссии. Работают группы общественного контроля, в состав которых входят родители воспитанников.

В целях информационной прозрачности организации питания дошкольников на информационно-образовательном портале Владивостока «Империя школ» все организаторы питания обязаны публиковать 10-дневное меню с иллюстрациями блюд. Ежемесячно на сайтах дошкольных образовательных организаций будут размещаться отчеты по выполнению норм продуктов питания на одного воспитанника в день.

Специалисты говорят, что работа по контролю за организацией питания в детсадах будет продолжена и в 2019 году. Уже сегодня ревизионные группы вышли в детские сады с проверками. Все это позволит обеспечить полноценное и сбалансированное питание для и развития детского организма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]