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В Приморье пытались ввезти крупную партию леса из Амурской области без карантинных сертификатов

В Приморье пытались ввезти крупную партию леса из Амурской области без карантинных сертификатов

Фото: vproizvodstvo.ru

Сотрудники ДПС и госинспекторы Уссурийского отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявили транспортировку более 31 кубометра пиломатериалов, неподтвержденной фитосанитарной безопасности.

На 265 км федеральной автодороги Хабаровск—Владивосток сотрудниками ДПС был остановлен большегруз, перевозивший  крупную партию пиломатериалов объемом более 31 кубометра из Амурской области в Приморье. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

На подконтрольную продукцию отсутствовали карантинные сертификаты, подтверждающие фитосанитарную безопасность пиломатериалов.

Поскольку продукция прибыла на территорию Приморья из Амурской области, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по таким опасным вредителям леса как непарный шелкопряд и усачи рода Монохамус,  перевозка пиломатериалов, в которых могут содержаться указанные карантинные объекты, представляет потенциальную опасность из-за возможного распространения этих вредителей.

За нарушение правил вывоза подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны без необходимых документов в отношении перевозчика возбуждено административное производство.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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