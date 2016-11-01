Два лесных пожара потушены в Приморье
Два лесных пожара ликвидированы в Приморье за прошедшие сутки. Всего с начала года произошло пять лесных пожаров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
9-10 января потушены пожары леса в Ольгинском и Лазовском районах. К работам привлекались 22 человека и пять единиц техники.
По данным космического мониторинга, на территории Приморья выявлены 27 тепловых аномалий.
Отметим, ранние для Приморья лесные пожары в этом году наблюдаются из-за малоснежной зимы. Ситуация находится на контроле всех профильных ведомств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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