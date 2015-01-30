Около 270 тыс. нарушений ПДД выявлено в Приморье с помощью активных граждан

Госавтоинспекция взаимодействует с населением и общественными формированиями в выявлении и предупреждении правонарушений в области дорожной безопасности.

Как сообщает "Вести: Приморье", в 2018 году в ходе отработки полученной информации сотрудниками ДПС пресечено около 270 тыс. нарушений ПДД, из которых за управление транспортным средством с признаками опьянения задержано более 26 тыс. водителей (т.е. каждый 20-й от всех выявленных водителей с признаками опьянения).

Одним из наиболее удобных форматов оперативной передачи такой информации, по мнению граждан, является звонок на «горячую линию». В настоящее время специальные телефоны для приема таких сообщений выделены в 18 субъектах Российской Федерации.

В Госавтоинспекцию констатируют, что количество граждан, проявляющих принципиальную позицию в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, из года в год неуклонно растет. В этом году по результатам рассмотрения поступивших в подразделения ГИБДД 494 тыс. фото и видеоматериалов нарушений ПДД (в 2017 году – 200 тыс.) вынесено порядка 161 тыс. постановлений (в 2017 году - 70 тыс.) о наложении административного наказания.

Усилена работа по созданию в обществе отношения нетерпимости к нарушителям ПДД и повышению правосознания граждан с использованием возможностей сети Интернет. С целью охвата молодежного сегмента созданы официальные группы подразделений ГИБДД в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter», «Instagram».

Сотрудники Госавтоинспекции выражают благодарность гражданам за активную гражданскую позицию и оказание помощи в поддержании правопорядка на дорогах. Полицейские напоминают участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД. Если вы стали очевидцем нарушения, то можете зафиксировать его с помощью электронных устройств и направить информацию об этом нарушении в подразделение Госавтоинспекции.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]