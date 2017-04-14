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В эти новогодние праздники приморцами совершено меньше ДТП, чем за аналогичный период в минувшем году

В эти новогодние праздники приморцами совершено меньше ДТП, чем за аналогичный период в минувшем году

Фото: MRPL.city

За прошедшие праздничнее дни на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижено количество зарегистрированных на территории региона дорожно-транспортных происшествий. Вместе с тем, увеличилась тяжесть их последствий: на 33% возросло число погибших в автоавариях людей и на 37% - число раненых.  Всего в Приморье произошло 306 автоаварий, погибло 8 человек, травмировано – 66. Повреждено 556 транспортных средств.    

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, основными видами происшествий стали столкновения транспортных средств (63%), наезд на стоящее транспортное средство (13%), наезд на препятствие (10%), наезд на пешехода (7%).

Наиболее аварийно-опасный днем недели стал вторник, 1 января. В этот день в крае зарегистрировано 65 ДТП. На втором месте 2 января (50), а третье место у 7 января  - 44 автоаварии.  В ходе контроля над дорожным движением выявлены и отстранены от управления автотранспортом 267 водителей, находившихся в состоянии опьянения. В отношении двенадцати из них  возбуждены  уголовные дела за повторную пьяную езду.

Среди населенных пунктов на первом месте по числу ДТП Владивосток (131), далее Уссурийск (33) и Артем (20).

Основными и сопутствующими причинами совершения ДТП стали: несоблюдение очередности проезда, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, неправильный выбор дистанции, несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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