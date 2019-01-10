Супруга экс-губернатора Приморья ликвидирует фонд поддержки строительства собора во Владивостоке
Лариса Белоброва и Ко запустили процесс ликвидации фонда поддержки строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора на центральной площади Владивостока.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на konkurent.ru, фонд был создан в 2010 г. и свое предназначение видел в сборе пожертвований для возведения крупного храма. Кроме супруги экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина учредителем благотворительной организации значились Игорь Талько, председатель приходского совета храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Павел Тарасенко, бывший советник Дарькина и вице-мэр Владивостока, Владимир Каспин, глава ремонтно-строительной компании «КФК». Председателем ликвидационной комиссии назначен Игорь Талько.
Идея строительства храма в центре Владивостока появилась в 1999 г. На получение документов на землю и разрешения на строительство ушло девять лет. Непосредственно строительные работы начались в 2010 г. Но в 2012 г. стройка была заморожена. Осенью 2017 г. стало известно, что деньги на строительство собора выделит ПАО «ТИГР» Сергея Дарькина.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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