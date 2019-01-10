Бывший мэр Владивостока выиграл битву за «Оушен-Сити»

Арбитражный суд Приморского края признал незаконными действия администрации Владивостока, отменившей разрешение на строительство административного центра «Оушен-Сити» на ул. Тигровой. Здание начинала строить известная компания «Динас», но в 2014 г. все права на объект приобрело ООО «ИнвестСтрой», подконтрольное экс-главе краевого центра Владимиру Николаеву.

Из судебных материалов следует, что разрешение на строительство «Оушен-Сити» выдавалось несколько раз, но так же быстро принималось решение об его отмене. Окончательно входной билет на стройку аннулировали в 2016 г. Официальная причина – работы, которые продолжались застройщиком после отмены ранее выданного разрешения. То есть в отсутствие такового осуществлена надстройка этажей перекрытий с отметки +11.570 (низ плиты перекрытия) до отметки +18.670. «Ввиду чего на момент обращения «ИнвестСтроя» за выдачей нового разрешения на строительство объект был частично возведен самовольно», - подчеркивается позиция властей в решении суда.

Однако «ИнвестСтрой» откорректировал проектную документацию с учетом наличия уже возведенных конструкций, обследованных, впрочем, в 2014 г. То есть «работы, выполненные компанией на объекте в период с июня 2014 по октябрь 2014 г., зафиксированные Инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края и изменившие здание, не могли быть учтены». Но вместе с тем, по мнению суда, данный факт сам по себе не мог явиться основанием для отмены разрешения на строительство, поскольку как таковой не свидетельствовал о нарушении при его выдаче.

«Напротив, корректировка проектной документации устранила несоответствия первоначально разработанного проекта градостроительному плану и градостроительному регламенту территориальной зоны, послужившие основанием для отмены разрешения на строительство. Более того, другими судебными актами установлено отсутствие оснований для признания надстроенных этажей самовольной постройкой и его сноса», - говорится в судебных материалах.

Ранее эксперты не установили наличие нарушений градостроительных норм и правил «Оушен-Сити». А отступления от проекта и строительных норм и правил в части отклонения класса бетона колонны в осях В/9 на отметке +15,300 и трещины в стене по оси «1» на отметках -3,300 и -6.300 квалифицированы как устранимые, что не препятствует завершению строительства здания без демонтажа надстроенных этажей.

«ИнвестСтрой», напомним, является застройщиком других старых проектов «Динаса» - ЖК «Магнум» и ЖК «Атлантикс сити». Причем «Магнум» на ул. Володарского, 1 Николаев обещал превратить в апарт-отель.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]