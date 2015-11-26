Почти 8 тысяч нарушений миграционного законодательства выявлено в Приморье
В 2018 году полиция Приморья проверила почти 3 тысячи объектов. По итогам этих мероприятий выявлено около 8 тысяч нарушений миграционного законодательства, выдворено более 2,5 тысяч нелегалов, сумма штрафов превысила 51 миллион рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По информации УМВД России по Приморскому краю, одно из мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства, – операция «Нелегал».
Специалисты подразделения по вопросам миграции проверили места пребывания и проживания иностранных граждан. В ходе проверок выявлено 586 нарушений правил въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации, а также 470 нарушений установленного порядка осуществления трудовой деятельности.
Всего же за прошедший год в крае выявлено почти 8 тысяч нарушений миграционного законодательства, за совершение административных правонарушений в сфере миграции в Приморье иностранных граждан оштрафовали более чем на 51 миллион рублей.
Как отметили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства, выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере миграции продолжатся и в наступившем году.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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