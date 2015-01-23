Рекордное количество руды добыто в Приморье

По итогам 2018 года дальнегорское горнодобывающее предприятие «Дальполиметалл» по объему добычи превысило показатели последних 20 лет. Годовой план сотрудники комбината перевыполнили более чем на 17 тысяч тонн. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

За год «Дальполиметалл» добыл 858 623 тонны полиметаллической руды, сообщили в департаменте промышленности Приморского края. Достигнутый в 2018 году объем добычи превышает показатели за аналогичные периоды, начиная с 1998 года – за последние 20 лет.

В 2018 году инвестиции в оснащение Дальполиметалла превысили 500 миллионов рублей, что также является рекордным показателем последних лет. Значительные вложения привели к тому, что за год обогатительная фабрика предприятия выпустила 10,5 тысяч тонн свинца в концентрате и рекордные 17,5 тысяч тонн цинка в концентрате, что суммарно превышает аналогичный показатель 2017 года на 43,5%.

Всего свинцового концентрата в 2018 году выпущено более 16 тысяч тонн, цинкового концентрата – более 35 тысяч тонн.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]