В Артеме задержали любителя пьяной езды

В районе улицы Кирова, экипаж дорожно-патрульной службы отдела МВД России по городу Артему обратил внимание на автомашину, которая резко выехала с придомовой территории на проезжую часть дороги. В салоне машины были открыты окна, громко играла музыка.

Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение об остановке транспортного средства. Однако водитель требование полицейских проигнорировал и продолжил опасную езду: виляя из стороны в сторону по проезжей части дороги, он периодически выезжал на обочину, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Артему.

Когда транспортное средство остановилось на светофоре, инспектор ДПС открыл дверь. Однако водитель иномарки попытался уехать. Мужчину все же задержали.

За рулем транспортного средства находился 32-летний житель Артема. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в его крови.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по статье 12.8.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Установлено, что ранее гражданин привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и подвергался административному аресту.

В отношении злостного нарушителя ПДД возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа в размере до 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 2 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]