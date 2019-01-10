Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:06
  0

В Артеме задержали любителя пьяной езды

В Артеме задержали любителя пьяной езды

Фото: e38m7WUllM4

В районе улицы Кирова, экипаж дорожно-патрульной службы отдела МВД России по городу Артему обратил внимание на автомашину, которая  резко выехала с придомовой территории на проезжую часть дороги. В салоне машины были открыты окна, громко играла музыка.

Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение об остановке транспортного средства. Однако водитель требование полицейских проигнорировал и продолжил опасную езду:  виляя из стороны в сторону по проезжей части дороги,  он периодически выезжал на обочину, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой  на пресс-службу ОМВД по г. Артему.

Когда транспортное средство остановилось на светофоре, инспектор ДПС открыл дверь. Однако водитель иномарки попытался уехать. Мужчину все же задержали.

За рулем транспортного средства находился 32-летний житель Артема. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в  его крови.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по статье 12.8.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Установлено, что ранее гражданин привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и подвергался административному аресту.

В отношении злостного нарушителя ПДД возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа в размере до 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 2 лет.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря