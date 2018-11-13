Ученые: содержащихся в приморской бухте Средней животных пока нельзя выпускать

Специалисты трех рыбохозяйственных институтов Дальнего Востока пришли к выводу, что сейчас выпускать содержащихся в центре передержки в бухте Средней в Приморье косаток и белух в природу нельзя. Об этом говорится в официальном письме (имеется в распоряжении ТАСС) за подписью директора ФГБНУ «ТИНРО-Центр» Алексея Байталюка, адресованном властям Приморья, передает «Вести: Приморье».

В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки сейчас находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и там же было 90 белух, большинство из которых — детеныши. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном вылове животных. Позже в СМИ появилась информация о пропаже трех из 90 белух, содержащихся в бухте. Власти Приморья ранее обещали уточнить у научного сообщества возможность выпуска морских млекопитающих, чтобы принять решение об их дальнейшей судьбе.

«Изъятие их (животных) из природной среды, с одной стороны, повысило их вероятность выживания <...> с другой — резко снизит эту вероятность в случае их выпуска обратно в природу. Повысить вероятность выживания можно было бы в случае выпуска летом в районы повышенной биопродуктивности (Сахалинский залив, Аяно-Шантарский район). Однако в зимний период эти районы закрываются льдами, все морские млекопитающие из этих районов уходят. Следовательно, выпуск косаток и белух зимой в высокопродуктивные районы Охотского моря невозможен как морем (помешают осенние шторма), так и по суше — на материке установились морозы, дороги занесены снегом», - говорится в письме.

Также отмечается, что выпуск белух и косаток в ближайшее Японское море, которое не является традиционным местом обитания этих животных, станет не возвратом в естественную среду обитания, а интродукцией (переселение особи) за пределами естественного ареала этих видов. Это, по словам ученых, запрещено ратифицированной в России конвенцией о биоразнообразии 1992 года. При этом гибель животных при интродукции всегда значительно выше, чем в традиционных местообитаниях.

«Можно ожидать выброс одновременно погибших животных на пляжи города Находки или Владивостока со всеми вытекающими последствиями <…> Таким образом, специалисты институтов (ВНИРО, КамчатНИРО, ТИНРО) считают, что особенности биологии косаток и белух не позволяют положительно ответить на вопрос о возможности их выпуска в море у побережья Приморского края», - указывается в письме.

Ранее сообщалось, что специалисты в рамках расследования уголовного дела осмотрели белух и косаток, которые содержатся в бухте Средней. Они пришли к выводу, что млекопитающие здоровы, их жизни ничего не угрожает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]