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«ИрАэро» прекращает авиаперелеты из Владивостока в Москву

«ИрАэро» прекращает авиаперелеты из Владивостока в Москву

Фото: Авиакомпания «ИрАэро»

С 10 января региональная авиакомпания «ИрАэро» (базируется в Иркутске и Омске) прекращает обслуживать направление Владивосток – Москва (Домодедово) и обратно. Причиной стала низкая загруженность рейсов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Жители Приморья столкнулись с тем, что билеты из Владивостока в Москву авиакомпании «ИрАэро» на середину января купить уже нельзя. На оперативном табло аэропорта Владивостока последний рейс (IO-944) указан 10 января – самолет Boeing 777-200 должен вылететь в столицу в 16:15.

Купить билеты через сайт авиакомпании на рейсы после 10 января тоже нельзя. В компании «ИрАэро» отметили, что перелеты по направлению Владивосток – Москва и обратно действительно были отменены с 10 января. Главной причиной стала низкая загруженность.

В приморских агентствах по продаже авиабилетов также отмечают, что в 2018 году самолеты «ИрАэро» летали в Москву полупустыми. К тому же неоднократно случались отмены рейсов.

Напомним, в октябре 2018 года пресс-служба авиакомпании сообщала, что «ИрАэро» начнет летать по субсидируемым тарифам из Владивостока в Москву. Тогда планировалось, что стоимость льготного билета будет составлять 7400 рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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