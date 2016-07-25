Пять пациентов доставила санавиация в больницы Приморья в дни новогодних каникул

Пять тяжелобольных пациентов оперативно доставлены санитарной авиацией Приморья из сел и городов в краевые учреждения здравоохранения. Три раза на помощь пострадавшим вылетам «северный» борт, два – «южный».

Как сообщили в администрации Приморского края, самым «летным» стало 2 января. В этот день санитарные задания выполняли оба вертолета. Так, силами «северного» борта из Кавалерово в детскую краевую больницу №1 во Владивостоке оперативно доставлен двухлетний пациент с тяжелейшим диагнозом. В этот же день, из Дальнереченска в краевой перинатальный центр эвакуирована 31-лятняя пациентка с угрозой прерывания беременности.

«Все службы сработали оперативно. И мама, и малыш в настоящее время чувствуют себя удовлетворительно», – сообщила главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева.

Дважды – 7 и 9 января – из Дальнегорска и Кавалерово вертолетами доставлялись пациенты в краевую клиническую больницу №1.

«Традиционно в это учреждение мы доставляем пациентов с сердечно-сосудистой патологией», – отметили в Центре медицины катастроф (ЦМК).

5 января специалисты ЦМК доставили из Находки в ожоговое отделение федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) малыша 1,7 лет с ожогами 2-3 степени.

За прошлый год санитарной авиацией своевременно доставлены в больницы края почти 200 человек. В течение года специалисты Центра медицины катастроф не только принимали участие в транспортировке пациентов, но и вылетали в районы для оказания консультативной помощи коллегам, а также на месте проводили операции.

Напомним, два санитарных вертолета марки EurocopterAS-350B3e были приобретены в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2020 годы. Специалисты называют их «южным» и «северным» бортами. «Южный» отправляется на санитарные задания из аэропорта «Озерные ключи», «северный» базируется в аэропорту поселка Кавалерово и в основном обслуживает самые удаленные муниципальные образования, например, Тернейский район с низкой плотностью населения и дефицитом медицинских учреждений, где могут оказать помощь сложным больным. Таких пациентов воздушные суда при необходимости доставляют в клиники Дальнегорска, Кавалерово и Тернея.

Отметим, вопросы здравоохранения находятся на особом контроле у губернатора края Олег Кожемяко. Глава региона не раз подчеркивал, что здоровье приморцев – один из показателей благополучия региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]