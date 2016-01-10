Новости Анонс

QR Код этой страницы
Вчера, 15:28
  0

Анонс на 11 января

11 января во Владивостоке в 17.00 в выставочном зале ГАУ ПКЦНК (ул. Пушкинская, 25) пройдет торжественное открытие первой персональной фотовыставки молодого фотографа Леонида Звегинцева. В экспозицию войдут 20 черно-белых отпечатков, сделанных вручную, с негативов, отснятых на улицах Владивостока, Шанхая и Хошимина. Вход свободный.

11-12 января г. Арсеньев, СШОР «Богатырь». Турнир «Надежда» по тяжелой атлетике.

11 января — Международный день «спасибо».

11 января — День заповедников и национальных парков России.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря