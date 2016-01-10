Анонс на 11 января
11 января во Владивостоке в 17.00 в выставочном зале ГАУ ПКЦНК (ул. Пушкинская, 25) пройдет торжественное открытие первой персональной фотовыставки молодого фотографа Леонида Звегинцева. В экспозицию войдут 20 черно-белых отпечатков, сделанных вручную, с негативов, отснятых на улицах Владивостока, Шанхая и Хошимина. Вход свободный.
11-12 января г. Арсеньев, СШОР «Богатырь». Турнир «Надежда» по тяжелой атлетике.
11 января — Международный день «спасибо».
11 января — День заповедников и национальных парков России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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