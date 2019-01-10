"Вести: Приморье": Владивостокцы объединяются, чтобы спасти краснокнижных птиц
Владивостокцы объединяются, чтобы спасти краснокнижных птиц. Пойму реки Богатой на станции Океанской хотят превратить в городской природный парк.
- Во Владивостоке можно создать мандариновый рай!
Что для этого нужно сделать и помогут ли городские чиновники? Об этом смотрите в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия" сегодня, 10 января, в 17.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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