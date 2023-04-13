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Вчера, 15:55
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Семья экс-кандидата в губернаторы Приморья получила кусок элитной земли по "инвалидной схеме" - СМИ

Семья экс-кандидата в губернаторы Приморья получила кусок элитной земли по

Фото: vl.ru, kompanprr.ru

Экс-кандидат в губернаторы Приморского края Юлия Толмачева и ее супруг Сергей Красношапка (на фото 1) оформили земельный участок площадью 6,4 га на Весенней. Изначально он состоял из нескольких малых участков, входящих в ДНТ «Хорошево», которые достались владельцам с помощью нескольких судебных процессов сначала в аренду, а затем, с помощью инвалидов, в собственность, сообщает интернет-ресурс vl.ru.

По данным издания, 31 августа 2010 года дачное некоммерческое товарищество «Хорошево» во главе с председателем правления Сергеем Красношапкой начало оформлять права на 10 гектаров земли в районе станции Весенняя под «возведение жилых домов с правом регистрации, проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых и иных сельскохозяйственных культур и картофеля».

14 октября ДНТ уточнило требования и решило получить в аренду уже не 10, а 70 гектаров. Однако краевой департамент земельных и имущественных отношений товариществу отказал в предоставлении земли, объясняя тем, что по действующим (на 2010 год) Правилам землепользования и застройки в зоне Ж-1 выделение земли под дачи не предусмотрено. Представители товарищества решили оспорить ПЗЗ в суде, однако дело прекратили в апреле 2012 года, и истцы ничего не добились. А земля осталась, и в марте 2013 года ее передали тому же дачному товариществу в аренду.

Параллельно с «Хорошево» на часть земли на Весенней претендовал МОУ ДОД «Центр детского творчества» Советского района − в декабре 2006 года около 3,5 га ему выделил Владимир Николаев. Участок долго не могли поставить на кадастровый учет – его оформили только в июле 2011 года. Сейчас на кадастровой карте он значится аннулированным, но восемь лет назад был вполне действующим.

ДНТ «Хорошево», обнаружив на «своей» территории Центр детского творчества, обратилось в прокуратуру, затем в суд Советского района Владивостока. И выделение земли Дому пионеров было в рекордные сроки признано незаконным – на все инстанции ушло всего три месяца. Причина аннулирования – предоставление земли под размещение мест массового отдыха не соответствует деятельности учреждения. Кроме того, на участке оказался «водный объект», а отдел водных ресурсов по Приморью указал в письменном отзыве, что такая земля отчуждению не подлежит. Постановление Владимира Николаева было отменено решением суда от 25 июня 2012 года, хотя к тому времени уже два года как вышел срок исковой давности.

Через пять судебных процессов ДНТ «Хорошево» стало-таки в 2013 году счастливым арендатором примерно 11 гектаров земли. Все это время состав дачного товарищества был более чем «компактным»: Сергей Красношапка (муж Юлии Толмачевой), Сергей Соболев (муж Сабрины Соболевой, тогда сотрудницы УГА администрации Владивостока) и Светлана Адамлюк. Зарегистрировано ДНТ было по домашнему адресу семьи Толмачевой. Несколько участков были выделены родственникам (Толмачева Светлана Ивановна) или знакомым (Екатерина Шлыкова) учредителей.

Но вдруг в члены товарищества стали принимать множество «посторонних» людей, которых объединяло только одно – наличие справки об инвалидности. Им выделялось по 25 соток арендованной земли.

В мае 2015 года на основании льготы, предусмотренной 90-КЗ, всем без исключения 24 инвалидам ДНТ «Хорошево» распоряжениями департамента были бесплатно переданы в собственность их участки. Посреди товарищества оказался участок Валерия Толмачева, отца экс-кандидата в губернаторы края. Ему продали участок не как инвалиду, а как собственнику недвижимости на нем. Впрочем, недвижимости там нет – участок находится в лесу. Правда, уже 28 августа 2015 года все инвалиды в один день продали свою землю Сергею Красношапке.

Если коротко, то председатель ДНТ Сергей Красношапка раздает с трудом оформленную землю людям, которых объединяет только наличие у них льготы. Буквально через пару месяцев все эти инвалиды продают эту же землю обратно Сергею Красношапке, уже как частному лицу. Получается, что Красношапке земля и не была нужна, поскольку он ее раздал, а потом вдруг снова понадобилась, поскольку он выкупил ее обратно.

Подобная схема «распределения» земли довольно широко используется в Приморье. Льготные категории граждан – инвалиды или ветераны – используются как подставные лица, чтобы не выкупать у государства участки по кадастровой стоимости. Честный и законный выкуп 24 участков на Весенней обошелся бы в 45 082 113 рублей 21 копейку. Покупка частниками у частников существенно снижает эту сумму.

Предположение о том, что сделки были притворными, подтверждает и межевание с полным отсутствием дорог – покупатели «средних» участков (т. е. 70%) при всем желании не смогли бы до них добраться, если бы не продали свою землю обратно.

Все земельные участки, которые были выкуплены по такой «инвалидной схеме», объединены в марте 2018 года в единый участок площадью 6,4 га. Согласно выписке из ЕГРН и таблице сведений о кандидате на должность губернатора Приморского края Юлии Толмачевой, он принадлежит ей и ее супругу Сергею Красношапке. Как утверждает vl.ru, схема выкупа земли с использованием подставных инвалидов означает неуплату в бюджет колоссальных денежных средств.

"Вести:Приморье" напоминают, что, депутат Законодательного собрания Приморкого края Юлия Толмачева баллотировалась на выборы губернатора Приморского края в сентябре 2018 года от Российской партии пенсионеров за справедливость.В результате первого тура она набрала более 10% голосов избирателей и занял третье место среди пяти участников.

После назначения Олега Кожемяко врио главы региона, Толмачева стала общественным советником губернатора по социальным вопросам и в следующих выборах уже не участвовала.

Сергей Владимирович Красношапка в Едином государственном реестре юридических лиц числится руководителем компании ООО "СВ Лимитед" ( основной род деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом)  и учредителем двух компаний в области траснпортной логистики, права и бухгалтерского учета.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 13

  • Юлия / Вчера, 22:17
    № 13  
     

    Мошеннические схемы прослеживаются во всех сферах деятельности в нашем обществе. Это не может длится бесконечно. Разумеется, отвечать придется, т.к. мошенничество - это преступление.

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  • людмила / Вчера, 20:20
    № 12  
     

    ворюги сволочи на горе людей наживаетесь-некогда не желала плохого ,но вам чтоб вам ими стать.

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  • дарья / Вчера, 20:18
    № 11  
     

    вот сволочюга-конфисковать все и посадить суку без права переписки.а землю перепродать и деньги в пенсионный фонд владивостока или инвалидский фонд

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  • сергей / Вчера, 20:13
    № 10  
     

    устранить не соответствие-сделать их.................и выдать соответствующий документ обоим.

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  • KOT / Вчера, 20:12
    № 9  
     

    15 лет строгача с конфискацией! и другим не повадно будет!

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  • сергей / Вчера, 20:11
    № 8  
     

    тогда надо устранить противоречие-осталось дело за малым...........и выдать соответствующие удостоверения и статус.

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  • Андрей / Вчера, 19:07
    № 7  
     

    вор должен сидеть в тюрьме

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  • Василиса / Вчера, 19:03
    № 6  
     

    Они все инвалиды, потому что совести нет совсем.

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  • Виктор / Вчера, 18:35
    № 5  
     

    После назначения Олега Кожемяко врио главы региона, Толмачева стала общественным советником губернатора по социальным вопросам.

    Ну вот , все как всегда...на манеже все те же.. ВЫбрали ? Довольны?
    Господин губернатор, у вас работают мошенники , и инвалиды стали мошенниками..

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  • людмила / Вчера, 18:33
    № 4  
     

    сволота местная-кожемяка отсудите все и дайте тем кому она пренадлежать должна.

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  • аноним / Вчера, 18:32
    № 3  
     

    и куда смотрит прокурор края...всех участников допросить с престрастием включая депупута...и в лифортово.

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  • сергей / Вчера, 18:27
    № 2  
     

    к Пушкареву по соседству поместить с конфискацией, чтоб другим не повадно было...и так со всеми.

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  • Юрист / Вчера, 17:20
    № 1  
     

    А "главная неожиданность" то оказалась с душком

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