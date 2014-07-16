«Т-34» на больших экранах продолжает свой победный марш. Видеорепортаж Елены Штылиной
Броня крепка и танки наши быстры… «Т-34» на больших экранах продолжает свой победный марш. Громкая премьера военно-исторического блокбастера понравилась многим любителям зрелищного экшена во Владивостоке. В чем кроется секрет успеха киноленты?
Пронзительные сцены фильма режиссер Алексей Сидоров снимал в Калужской области, на родине полководца Георгия Жукова. Чтобы передать историческую атмосферу фильма, в чистом поле отстроили целую деревню. Масштабные декорации создавали вместе с военными консультантами. И здесь меньше, чем за месяц, «выросли» немецкий полигон, железнодорожная станция, лагерь военнопленных.
В главной роли — звезда российских блокбастеров Александр Петров. На этот раз, глядя на младшего лейтенанта Ивушкина, тут же забываются его предыдущие роли. И это во многом благодаря новому творческому подходу! Так, сцены внутри танка снимали на полном ходу, без привлечения дублеров. Артисты сами управляли боевой машиной, став на время съемок реальным экипажем.
Лучшего друга Ивушкина сыграл Виктор Добронравов. Чтобы свободно «козырять» белорусскими присказками, он осваивал незнакомый прежде язык. По сюжету в '41-м году двое товарищей уничтожают немецкую танковую роту, но теряют свою «тридцатьчетвёрку» и попадают в плен.
Любовь среди огня и смерти заставляет зрителей переживать, затаив дыхание. Ирина Старшенбаум, знакомая зрителям по фантастической ленте Бондарчука, вновь сыграла с главным героем фильма любовный дуэт. Но это уже другая история любви, которая помогает смеяться смерти в лицо и побеждать!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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