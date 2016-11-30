Циркуляция сразу двух вирусов гриппа отмечена в Приморье

Циркуляция сразу двух вирусов гриппа – H1N1 и B отмечена на территории Приморского края, - сообщили в администрации края. Несмотря на это, специалисты регионального управления Роспотребнадзора называют ситуацию ординарной.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, в настоящее время в регионе заболеваемость ОРВИ регистрируется ниже уровня эпидемического порога на 28,8% среди всех возрастных групп населения. По отношению к предыдущей неделе заболеваемость среди населения снизилась на 71,5%.

Вместе с тем врачи настоятельно рекомендуют жителям и гостям края пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками и марлевыми повязками.

В краевом департаменте здравоохранения отметили, что с начала этого года в лечебные учреждения Приморья с простудными заболеваниями обратились почти две тысячи человек.

«Наиболее подвержены простудным заболеваниям дошкольники – дети 3-6 лет. В основном – это ОРВИ, из числа вирусов негриппозной этиологии у больных в Приморье выделяют парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы», – сообщили в департаменте.

Специалисты напоминают, что при первых симптомах пациенту нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]