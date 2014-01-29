Цифровое вещание по всему Приморью. С этого года жители даже самых отдаленных районов края смогут смотреть 20 телеканалов, которые доступны после установки второго мультиплекса. Подключиться к цифровому телевидению сможет каждый. Нужно только приложить немного усилий. Что необходимо сделать?

В 2019 году Приморский край, как и вся страна, окончательно перейдет с аналогового вещания на цифровое. Это большой шаг для отечественного телевидения. Цифра обеспечивает гораздо более высокое качество изображения и звука. Сейчас в России запущен второй мультиплекс, который позволяет смотреть 20 телеканалов в современном качестве. Приморцы, у которых телевизоры нового поколения, смогут принимать цифровой сигнал без дополнительного оборудования. Всем остальным понадобится специальная приставка.

Евгений Пономарев, начальник центра поддержки филиала РТРС «Приморский КРТПЦ»: «Современное цифровое телевидение — оно передает аудиовизуальный сигнал в закодированном виде, используя математические алгоритмы. Телевизоры, которые принимают аналоговый сигнал, например, телескопные, не способны из этих единиц и нулей извлечь видео и звук и показать их на экране. Требуются отдельные устройства, которые будут эти функции выполнять».

Подключиться к цифровому вещанию довольно просто. В меню приставки или непосредственно телевизора запускаем автоматический поиск. Если все 20 каналов найдены, настройка закончена. Если нет, проверьте, куда направлена антенна. Если в вашем населенном пункте есть «цифровая» телевышка, направьте антенну в ее сторону и еще раз запустите автопоиск каналов.

Евгений Пономарев, начальник центра поддержки филиала РТРС «Приморский КРТПЦ»: «На экране мы видим шкалу уровня сигнала и качества. Мы двигаем антенну влево, вправо. Ориентируясь на то, как меняются показатели сигнала».

Если все шаги выполнены, но принять 20 телеканалов в хорошем качестве не удается, нужно проверить состояние антенны. Самодельное оборудование рекомендуется заменить на фабричное. А в случае большого расстояния до телевышки — более 15 километров — специалисты рекомендуют установить усилитель сигнала. Но есть еще один момент! В Приморье остаются населенные пункты, куда цифровой сигнал не доходит.

Алексей Грабков, директор приморского филиала РТРС: «Процентное соотношение по всему Приморскому краю соответствует 98,6 %. Это примерно 1,9 млн жителей...»

В некоторые населенные пункты цифровое вещание пока не пришло в силу отдаленности или сложного рельефа. Но, тем не менее, по словам главы региона, к моменту отмены аналогового вещания в Приморье все дома в крае смогут принимать цифровой телесигнал.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Да, есть порядка 20 тысяч домовладений, где будут применяться механизмы непосредственно установки спутниковых антенн».

За установку спутникового оборудования пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи смогут получить компенсации до 6 тысяч рублей. По всем вопросам приема цифрового телесигнала жителям рекомендуют обратиться в РТРС.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]