Мертвые клетки обнаружены в приморском молоке

Специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» провели исследование сырого молока, отобранного от партии общим весом 4200 литров производителя из Михайловского района. В пробах выявлены нарушения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

В ходе лабораторных испытаний в партии сырого молока обнаружено превышение содержания соматических клеток в 1,6 раз.

Соматические клетки — это отмершие клетки тканей вымени, которые выводятся вместе с молоком. К этим клеткам относятся и лейкоциты, которые возникают в ходе воспалительных процессов в организме коровы. Из-за превышения этого норматива молоко становится менее термоустойчивым, ухудшаются его технологические свойства.

Возможной причиной нарушений требований технического регламента стало несоблюдение санитарно-ветеринарных правил на молочной ферме.

Информация доведена производителю для предотвращения реализации небезопасной продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]