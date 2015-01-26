Мертвые клетки обнаружены в приморском молоке
Специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» провели исследование сырого молока, отобранного от партии общим весом 4200 литров производителя из Михайловского района. В пробах выявлены нарушения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
В ходе лабораторных испытаний в партии сырого молока обнаружено превышение содержания соматических клеток в 1,6 раз.
Соматические клетки — это отмершие клетки тканей вымени, которые выводятся вместе с молоком. К этим клеткам относятся и лейкоциты, которые возникают в ходе воспалительных процессов в организме коровы. Из-за превышения этого норматива молоко становится менее термоустойчивым, ухудшаются его технологические свойства.
Возможной причиной нарушений требований технического регламента стало несоблюдение санитарно-ветеринарных правил на молочной ферме.
Информация доведена производителю для предотвращения реализации небезопасной продукции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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