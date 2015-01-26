Новости Общество

QR Код этой страницы
Вчера, 17:16
  0

Мертвые клетки обнаружены в приморском молоке

Мертвые клетки обнаружены в приморском молоке

Специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» провели исследование сырого молока, отобранного от партии общим весом 4200 литров производителя из Михайловского района. В пробах выявлены нарушения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

В ходе лабораторных испытаний в партии сырого молока обнаружено превышение содержания соматических клеток в 1,6 раз.

Соматические клетки — это отмершие клетки тканей вымени, которые выводятся вместе с молоком. К этим клеткам относятся и лейкоциты, которые возникают в ходе воспалительных процессов в организме коровы. Из-за превышения этого норматива молоко становится менее термоустойчивым, ухудшаются его технологические свойства.

Возможной причиной нарушений требований технического регламента стало несоблюдение санитарно-ветеринарных правил на молочной ферме.

Информация доведена производителю для предотвращения реализации небезопасной продукции.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря