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Вчера, 17:06
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Более 16 тысяч приморцев обратились в службу «112» в праздничные дни

Более 16 тысяч приморцев обратились в службу «112» в праздничные дни

Фото: Администрация Приморского края

В дни новогодних и рождественских каникул на единый телефон системы «112» в Приморье поступило около 16 тысяч звонков. Также обращения от жителей поступали по SMS.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, за праздники дежурные смены Центра обработки экстренных вызовов службы «112» приняли 15 949 вызовов. Кроме того, отработано 317 SMS-сообщений и 12 запросов об определении своего местонахождения.

Более 2 тысяч поступивших звонков переданы для реагирования оперативным службам: 261 (1,6%) – в пожарно-спасательную службу «01», 556 (3,5%) – в службу полиции «02», 1 114 (7%) – в скорую медицинскую помощь «03», 115 (0,7 %) – в единые диспетчерские службы муниципальных образований. 27 звонивших получили психологическую поддержку.

«Далеко не все вызовы, попадающие в службу “112”, относятся к деятельности экстренных служб и требуют реагирования. Таким образом, за праздники отфильтровано более 14 тысяч вызовов. Это снимает излишнюю нагрузку с диспетчеров служб, обеспечивающих непосредственное реагирование и выезд на помощь человеку, действительно попавшему в опасную ситуацию», – отметили специалисты.

К числу отфильтрованных звонков относятся звонки от телефонных «шутников», обращения, не относящиеся к работе специальных служб. В таком случае людям советуют, куда они могут обратиться.

Служба «112» в Приморье работает с декабря 2017 года. На первом этапе охват составлял только территорию Владивостока в режиме опытной эксплуатации, а сейчас это полнофункциональная краевая система с круглосуточным дежурством пяти операторов и одного антикризисного психолога. Функционал системы расширен для получения SMS-сообщений и определения местоположения звонящего, для выявления реальной угрозы жизни и здоровью человеку, требующей экстренного привлечения имеющихся в крае оперативных служб. 

С 1 января 2019 года штатная численность краевой службы реагирования «112» расширена на 13 человек. Дополнительный штат сотрудников позволит расширить зоны покрытия службы экстренных вызовов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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