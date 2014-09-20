ГИБДД Владивостока будет применять новое техническое средство в борьбе с автонарушителями

Фоторадарный комплекс «Крис-П» стоит на балансе КГКУ «Примгосавтонадзор». Специалисты организации провели настройку оборудования и обучение сотрудников. Совместно с Управлением Госавтоинспекции Приморского края определены аварийно-опасные участки проезжей части, согласованы схемы установки приборов, механизм передачи данных о нарушениях в Центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП).

Как сообщили в пресс-службе приморской Госавтоинспекции, с 10 января фоторадарный комплекс «Крис-П» переведен в рабочий режим, фиксируя превышения допустимой скорости движения в местах концентрации ДТП. Приборы будут устанавливаться на территории Надеждинского района и города Владивостока.

По данным из открытых источников, новый фоторадар фиксирует скорость транспортного средства с дистанции 150 метров, обычно замеряет скорость от 20 и вплоть до 250 км/час, погрешность мелкая, порядка + — 1 км/час. При хороших условиях фотографирует за 100 метров, в противном случае работает в паре с инфракрасным светом, может добиться четкой фотографии на 50 метрах. Данные передает по каналу на расстояние вплоть до 1,5 км., поэтому, если увидели КРИС, стоит рассчитывать и на патрульное авто или же стационарный пост ДПС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]