Из Приморья в Китай вывезут 50 тюленей

Управление ветеринарии Приморского края оформило разрешения для компании ООО «Приморский дельфинарий» на экспорт 50 тюленей в китайский Тяньцзинь с целью «содержание». В ближайшее время морских животных могут вывезти за рубеж, - собщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Некоммерческая организация «Друзья океана» получила информацию о том, что приморская ветеринарная служба согласовала выдачу экспортных разрешений на вывоз из России 50 тюленей. Разрешения № 293016 и 293017 были оформлены 5 января, № 293102 – 8 января. Экспортером значится ООО «Приморский дельфинарий», принадлежащее Льву Смирных, известному по уголовным делам в отношении «ТИНРО-Центра».

Животных по трем разрешениям из Российской Федерации должны вывезти в Китай для Tianjin Polar Tourism Co., Ltd с целью «содержание». Напомним, сейчас эти тюлени содержатся на участке, смежном с «китовой тюрьмой» – в бухте Средней под Находкой.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, добыча живых морских млекопитающих возможна только в научно-исследовательских, учебных и культурно-просветительских целях. Добыча водных биоресурсов в целях «содержание» в зоопарках, океанариумах и других организациях культуры осуществляется только в культурно-просветительских целях. Однако использовать водные биоресурсы, добытые в культурно-просветительских целях, имеет право только лицо, которому предоставлено право на добычу (вылов) таких водных биоресурсов, и только с использованием имущества, которое находится на территории Российской Федерации. Другим лицам право использовать добытые в культурно-просветительских целях водные биоресурсы законодательством не предоставлено.

«Только недавно мы опубликовали шокирующее расследование из китайских океанариумов, где как раз рассказывалось об ужасном отношении к тюленям, которые вынуждены доживать свою короткую жизнь в так называемых камерах смерти, – отмечают представители экологической организации. – Почему власти до сих пор позволяют китайским океанариумам издеваться над нашими животными? Почему позволяют бизнесменам наживаться? Почему игнорируют мнение общественности?»

Экологи намерены обратиться в надзорные органы с просьбой провести проверку легитимности выдачи разрешений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]