Школу подготовки разведчиков откроют в Приморье

Более 220 тысяч рублей выиграла приморская детско-юношеская военно-патриотическая организация «Спецназ» на реализацию проекта «Школа подготовки разведчиков» по итогам краевого конкурса грантов в 2018 году. Заявленная программа является эффективной системой подготовки граждан к военной службе.

«Предусмотрена физическая и военная подготовка воспитанников, основанная на опыте боевых действий разведподразделений специального назначения вооруженных сил РФ, а также уроки патриотического воспитания. Программа рассчитана на приморцев от 14 лет и до момента их призыва в армию», – сообщили в департаменте внутренней политики администрации края.

Проект поделен на несколько этапов с января по декабрь 2019 года. Первый этап – «Новобранец» – включает в себя ознакомление с понятиями «воин», «защитник», приобщение к здоровому образу жизни, освоение правил поведения в экстремальных ситуация. Второй этап – «Учебка» – является периодом, когда гражданин получает более углубленное представление о военной службе в условиях максимально приближенных к образу жизни армейских разведподразделений.

Третий этап – «Спецназ» – дает более углубленные знания и формирует специфические качества и навыки, необходимые для службы в армии в частях и подразделениях специального назначения. Четвертый этап – «Школа младших командиров» – для тех, кто прошел специальный отбор. Ребятам предстоит сдать успешно контрольные тесты, а также соответствовать всем морально-психологическим показателям.

Напомним, победителями конкурса краевых грантов в 2018 году стали 19 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по пяти направлениям.

В краевом бюджете на 2019 год сумма грантовой поддержки НКО увеличена до 65 миллионов рублей: по 10 миллионов рублей по четырем существующим направлениям (кроме направления «развитие духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни и культуры российского казачества» – 5 миллионов рублей). Помимо этого, по 10 миллионов рублей предусмотрят на два новых направления: «профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства» и «повышение качества жизни пожилого человека».

Еще важным нововведением в 2019 году станет проведение краевого конкурса дважды в год по аналогии с президентским.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]