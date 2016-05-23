«Спецзавод № 1» лишился статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

МУПВ «Спецзавод № 1» лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Новая система по утилизации мусора должна была заработать с начала 2019 года, однако ее реализацию отсрочили на полгода, тем временем избавляются от отходов в Приморье по старой схеме. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Конкурс по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Приморье прошел в 2018 году. В нем поучаствовали две организации – МУПВ «Спецзавод № 1» и ООО «Чистый город». Первая стала победителем – 11 мая департамент по ЖКХ и топливным ресурсам заключил со «Спецзаводом» соглашение сроком на 10 лет. Приступить к обязанностям в роли регионального оператора предприятие должно было к 1 января 2019 года. Однако новая система в Приморье так и не заработала, а «Спецзавод № 1» лишили статуса.

В краевой администрации рассказали, что за период действия соглашения предприятие не выполнило свои обязательства. В частности, проект договора на вывоз мусора так и не был разработан, графики и маршруты транспортировки ТКО не подготовлены, плана организации производств, перерабатывающих отходы, нет, аукционы по отбору операторов по вывозу тоже не провели. К слову, отбор не провели в том числе из-за отсутствия территориальной схемы обращения с отходами (ранее существующая была отменена еще 12 ноября, новую планировали подготовить к 1 ноября, но она так и не появилась), а следовательно, и утвердить единый тариф для граждан невозможно.

«В совокупности данные обстоятельства являются причиной невозможности начала осуществления региональным оператором деятельности по оказанию услуг по обращению с ТКО с 1 января 2019 года. Запуск новой системы по обращению с ТКО с 1 января 2019 года будет преждевременным и приведет к коллапсу, в связи с чем руководством края принято решение отсрочить введение новой системы на срок не менее 6 месяцев», – сообщили в администрации Приморья.

Тем временем работа по утилизации мусора будет проходить по прежней схеме. Договоры с мусоровывозящими компаниями будут, как и раньше, заключать управляющие компании, ТСЖ или сами собственники, вывозить мусор будут по существующему маршруту, а платеж сохранится в квитанциях на общедомовые нужды. При этом муниципалитетам, у которых имеются полигоны для размещения ТКО, до 1 мая нужно оборудовать их приборами весового контроля, а также усилить контроль за несанкционированными свалками – виновных нужно выявлять и привлекать к ответственности.

Хоть «Спецзавод № 1» больше не является региональным оператором, свои обязанности он будет выполнять до тех пор, пока краевой департамент не заключит соглашение с новой компанией. Повторный конкурс по отбору регоператора стартует 10 января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]