Конституционный суд России постановил вернуть дорогостоящее авто депутату из Приморья

Конституционный суд РФ (КС) считает, что имущество депутатов не может быть обращено в доход государства, если оно было приобретено до того, как гражданин стал народным избранником, и что отчитываться об этом имуществе депутат не обязан. Постановление размещено в четверг на сайте КС, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Росбалт.

В документе также говорится, что повышенные требования к репутации людей, занимающих публичные должности, — справедливы и оспариваемая норма не противоречит Конституции. Но если дорогие дома и машины приобретены до избрания депутатом, то конфисковать такое имущество нельзя. Но только в случае, уточняет КС, если предыдущая деятельность депутата не была связана с замещением государственных или муниципальных должностей.

«В отношении этого имущества не возникает закрепленная за депутатом обязанность представлять сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по его приобретению», — сказано в документе.

Пункт закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» обжаловал в КС депутат Думы Анучинского муниципального района Приморья Георгий Кристов. Он был избран в местный представительный орган власти в сентябре 2015 года. До этого Кистов занимался бизнесом, имел в собственности магазины, приобрел среди прочего здание площадью 129 кв. метров под магазин, земельный участок (367 кв. метров), две машины. После избрания Кистов ушел из бизнеса, а имущество указал в декларации за 2015 год согласно закону.

В конце 2017 года "Вести:Приморье" сообщали, что по иску прокуратуры вынесено судебное решение об обращении в доход государства автомашины «Тойота Лэнд Крузер 200» (2015 года выпуска) стоимостью более 4 млн. руб., принадлежавшей депутату Анучинского муниципального района Георгию Кристову, который не представил сведения о ее приобретении на законные доходы.

Стоимость автомобиля превышала доходы народного избранника за три года, предшествующих покупки машины. Решением суда с бывшего депутата Думы Анучинского муниципального района в доход государства было обращено транспортное средство стоимостью 4 млн 9 тыс. рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]