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Конституционный суд России постановил вернуть дорогостоящее авто депутату из Приморья

Конституционный суд России постановил вернуть дорогостоящее авто депутату из Приморья

Конституционный суд РФ (КС) считает, что имущество депутатов не может быть обращено в доход государства, если оно было приобретено до того, как гражданин стал народным избранником, и что отчитываться об этом имуществе депутат не обязан. Постановление размещено в четверг на сайте КС, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Росбалт.

В документе также говорится, что повышенные требования к репутации людей, занимающих публичные должности, — справедливы и оспариваемая норма не противоречит Конституции. Но если дорогие дома и машины приобретены до избрания депутатом, то конфисковать такое имущество нельзя. Но только в случае, уточняет КС, если предыдущая деятельность депутата не была связана с замещением государственных или муниципальных должностей.

«В отношении этого имущества не возникает закрепленная за депутатом обязанность представлять сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по его приобретению», — сказано в документе.

Пункт закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» обжаловал в КС депутат Думы Анучинского муниципального района Приморья Георгий Кристов. Он был избран в местный представительный орган власти в сентябре 2015 года. До этого Кистов занимался бизнесом, имел в собственности магазины, приобрел среди прочего здание площадью 129 кв. метров под магазин, земельный участок (367 кв. метров), две машины. После избрания Кистов ушел из бизнеса, а имущество указал в декларации за 2015 год согласно закону.

В конце 2017 года "Вести:Приморье" сообщали, что по иску прокуратуры вынесено судебное решение об обращении в доход государства автомашины «Тойота Лэнд Крузер 200» (2015 года выпуска) стоимостью более 4 млн. руб., принадлежавшей депутату Анучинского муниципального района Георгию Кристову, который не представил сведения о ее приобретении на законные доходы.
Стоимость автомобиля превышала доходы народного избранника за три года, предшествующих покупки машины. Решением суда с бывшего депутата Думы Анучинского муниципального района в доход государства было обращено транспортное средство стоимостью 4 млн 9 тыс. рублей.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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