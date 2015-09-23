Около 30 случаев превышения уровня тяжелых металлов в партиях рыбы и морепродуктов выявлены в Приморье

«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в 2018 году провела 31100 исследований рыбы и морепродуктов на содержание в них ртути и других тяжелых металлов. В 29 случаях выявлены несоответствия предельно допустимых значений уровня содержания наиболее опасных металлов – ртути, кадмия, свинца и мышьяка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Исследования проводились как в рамках государственных работ, так и по заявкам от хозяйствующих субъектов. Объем исследованной продукции составил порядка 800 тысяч тонн, при этом превышение нормативов содержания тяжелых металлов выявлено в продукции российского и иностранного происхождения общим весом около 357 тонн.

В частности, нарушения выявлены в филе масляной рыбы, печени кеты сушеной, сушеных желтом полосатике и треске, в варено-мороженом крабе, продукции из морских водорослей, в мясе трубача, в морском монахе и морском окуне, в акуле колючей, в сушеном кальмаре и в печени акулы.

Наиболее значительное превышение нормативных значений установлено в продукции из морских водорослей, произведенных в Республике Корея, – в закуске и чипсах. В ходе лабораторных испытаний было выявлено превышение предельно допустимого уровня кадмия и свинца в 5 раз. В кальмаре сушеном из КНР – превышение допустимого уровня содержания ртути в 10 раз. Кроме того, в двух случаях зафиксировано значительное превышение количества ртути в печени акулы колючей (в 5 и 8 раз) и в одном случае – в филе масляной рыбы (в 6 раз).

После получения результатов исследований информация о выявлениях была внесена во все государственный информационные системы и заинтересованные ведомства.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области производителям направлены информационные письма для предотвращения реализации небезопасной продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]