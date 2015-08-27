Календарь не в счёт: лягушкам-арлекинам в приморском океанариуме организовали весну

Жабовидные квакши или лягушки-арлекины в Приморском океанариуме отложили икру.

Как сообщает пресс-служба Прморского океанариума, подготовку к размножению этого вида, обитающего в Южном полушарии, специалисты начали в сентябре, тогда для амфибий воссоздали условия тропической зимы, которая сопровождается засухой и прохладой. Почти два месяца лягушек «сушили», а по ночам в террариумах снижали температуру. В начале декабря у жабовидных квакш начался весенний сезон дождей – осадки в террариуме жабовидных квакш «выпадали» до пяти раз в день. С приходом тепла самцы начали петь, привлекая противоположный пол, а самки усиленно питались, набирая вес, оптимальный для размножения. Когда приходит время откладывать икру, лягушки садятся в амплексус, со стороны это похоже на крепкие объятия - самец сжимает самку лапками, выдавливая икру, и затем оплодотворяет её.

– В лесах Амазонки эти амфибии откладывают икру в дуплах, поэтому сейчас наши головастики развиваются в настое из дубовых коры и листьев с повышенным содержанием гуминовых кислот, – пояснил главный специалист отдела «Тропический дождевой лес» Артём Герасименко. – Природой задумано так, что не вся икра в кладке развивается, погибшие икринки служат кормом головастикам в первые дни жизни. После мы их будем кормить сушёной крапивой, ошпаренными листьями салата, кормом для рыб и мелкими кусочками печени.

Головастики лягушек-арлекинов растут не по дням, а по часам. Самка отложила икру 7 января, через два дня из икринок вышли головастики, а ещё через день молодь начала плавать и подходить к еде. Спустя две-три недели головастиков расселят по разным ёмкостям: чтобы лягушка хорошо развивалась, каждой особи нужен литр-полтора воды. Метаморфоз от икры до взрослой лягушки-арлекина занимает 2-2,5 месяца. Следующие в очереди на размножение – домовый веслоног и крестоносный веслоног.

Справка:

Жабовидная квакша Trachycephalus resinifictrix выделяет ядовитый секрет белого цвета, за это она получила ещё одно название - амазонская молочная лягушка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]