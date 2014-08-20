В Приморье задержан подозреваемый в серии краж на 400 тысяч рублей
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя о краже борсетки из салона автомашины. Сумма причиненного ущерба составила 60 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего. Установлено, что заявитель ненадолго оставил автомашину открытой, чем и воспользовался злоумышленник. Он похитил борсетку, в которой находились банковские карты и деньги.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления.
34-летний житель Артема был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Последний раз из мест лишения свободы освободился в мае 2018 года.
Установлена причастность задержанного к восьми эпизодам краж: мужчина проникал в офисные помещения, салоны автомашин, строительные вагончики. Среди похищенного: электроинструменты, мобильные телефоны, планшетные компьютеры.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Часть похищенного изъята в ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, и возвращена законным владельцам.
В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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