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В Приморье задержан подозреваемый в серии краж на 400 тысяч рублей

В Приморье задержан подозреваемый в серии краж на 400 тысяч рублей

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя о краже борсетки из салона автомашины. Сумма причиненного ущерба составила 60 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего. Установлено, что заявитель ненадолго оставил автомашину открытой, чем и  воспользовался злоумышленник.  Он похитил борсетку, в которой находились банковские карты и деньги.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска  задержали подозреваемого в совершении преступления.

34-летний житель Артема был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Последний раз из мест лишения свободы освободился в мае 2018 года.

Установлена причастность задержанного к восьми эпизодам краж: мужчина проникал в офисные помещения, салоны автомашин, строительные вагончики. Среди похищенного: электроинструменты, мобильные телефоны, планшетные компьютеры.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Часть похищенного изъята в ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, и возвращена законным владельцам.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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