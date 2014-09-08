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Мужчина убил своего знакомого и закопал его со своими подельниками на кладбище во Владивостоке

Мужчина убил своего знакомого и закопал его со своими подельниками на кладбище во Владивостоке

Фото: fz139.ttk.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ  (убийство), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Также в совершении преступления, предусмотренного  ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений) обвиняются два местных жителя.

По версии следствия, в феврале 2018 года обвиняемый,   находясь на автомойке   на улице Маковского во Владивостоке, в ходе ссоры, возникшей из-за угнанного автомобиля, нанес потерпевшему не менее трех ударов в шею и убил. Далее похитил у последнего из кармана сотовый телефон и деньги.

 С целью сокрытия следов преступления, обвиняемый попросил своего  знакомого перевести тело с места происшествия, потом связался по телефону с другим своим знакомым, и они закопали тело на территории кладбища в городе Владивостоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрении по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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