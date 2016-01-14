Оркестр МГУ имени Невельского готовится к концерту по повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель». Музыкальные иллюстрации к знаменитому произведению исполнят на сцене ДК им. Ленина уже в эту субботу.

Чтение текста в исполнении народного артиста России Владимира Сергиякова сопровождает музыка Георгия Свиридова под руководством дирижера Анатолия Якименко. История о молодой дочери помещика, воспитанной на французских романах, и женихе, который заблудился на среднерусской равнине. Струны скрипки, рассказывающие о казусе с подставным суженым, завораживают.

«Метель» в духовом исполнении оркестра прозвучит для приморцев уже во второй раз. Дебют состоялся ровно год назад. Тогда эта музыкальная история прошла с аншлагом.

Анатолий Якименко, дирижер оркестра МГУ им. Невельского: «Такая музыка, она новогодняя, я думаю, будет интересна как младшему поколению, так и взрослому. Нас радует, что когда мы играли в прошлом году концерт, было достаточное количество молодежи».

Концерт состоится 12 января в доме культуры имени Ленина. Во втором отделении прозвучит музыка Чайковского, Верди, а также выступят курсанты, играющие соло в сопровождении оркестра.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]