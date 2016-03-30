Во Владивостоке за нарушение ПДД будут судить таксиста
По версии следствия, ДТП произошло на участке автомобильной дороги «п. Новый—Де-Фриз—Седанка—бухта Патрокл», когда фигурант вез потерпевших (семью в составе трех человек) из аэропорта «Кневичи».
Двигаясь в сторону Владивостока на автомобиле «Honda Stepwgn», водитель нарушил правила дорожного движения и столкнулся с КАМАЗом, который в этот момент чистил дорогу.
В результате столкновения автомобиль опрокинулся, два пассажира (женщина и ее несовершеннолетняя дочь) получили травмы, которые расцениваются как тяжкий тяжкий вред здоровью. Против виновника ДТП было возбуждено уголовное дело.
«Заместителем прокурора города Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу», сообщает прокуратура края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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