Расчистку русел рек провели в 15 муниципалитетах Приморья

В 15 муниципалитетах Приморья в 2018 году завершились профилактические мероприятия по предупреждению паводков. Это расчистка русел рек, восстановление дамб.

Как сообщили в администрации края, в Михайловский район на работы по предупреждению наводнений в 2018 году было направлено почти 20 миллионов рублей. На эти средства в селе Михайловка расчищены реки Михайловка, Раковка, Бакарасьевка, Абрамовка, Осиновка, Ляличи, Илистая, ручей Безымянный. Обустроены водосбросные каналы для отвода ливневых вод с территории села Михайловка на участках в районе дамбы реки Бакарасьевка, восстановлена водоотводная труба.

В Пограничном районе в селе Барано-Оренбургское завершили расчистку русла реки Нестеровка.

В Красноармейском районе обустроено временное сооружение вдоль береговой линии реки Большая Уссурка в селе Вострецово.

В Надеждинском районе расчищены ручьи в поселках Оленевод, Раздольное, Тихий, в Октябрьском районе – река Раздольная в селе Синельниково-1.

1,8 миллиона рублей были направлены на работы в Ольгинском районе. Здесь в селе Милоградово восстановлен участок противопаводковой дамбы, расчищено русло реки Милоградовка. В поселке Горноводное расчищено русло реки Солонцовая, в селе Михайловка – русло реки Аввакумовка, в селе Лиственное – русло реки Лиственная.

В Тернейском районе в поселке Терней восстановлены два участка противопаводковой дамбы, расчищены русла реки Падь Устюговка и ключа Сухой.

Завершена расчистка реки Черниговка в Черниговском районе. В Чугуевском районе расчищены ручей Ферменный в селе Чугуевка, река Соколовка в селе Соколовка и река Медведка в селе Медвежий Кут.

В Шкотовском районе восстановлен участок противопаводковой дамбы в селе Романовка, здесь же расчищено русло реки Суходол. В селе Новонежино расчищен водоотводной канал ручья Падь Сапфировая.

В Яковлевском районе завершена расчистка русел рек Сысоевка в селе Новосысоевка и Гнилушка в селе Яковлевка.

В Левозаводске устроено временное укрепление береговой линии реки Уссури. В Кавалеровском районе проведено дноуглубление русла рек Зеркальная и Кавалеровка в поселке Кавалерово, река Зеркальная расчищена на территории поселка Горнореченский, выполнено берегоукрепление реки Партизанка в поселке Рудный.

Масштабные работы прошли в прошлом году в Уссурийском городском округе. В Уссурийске восстановлена дамба в микрорайоне «Семь ветров», восстановлены дамбы в селах Новоникольск и Степнок, расчищено русло реки Раздольная в селе Утесное.

В Партизанском районе расчищены и углублены русла трех рек: в селе Николаевка реки Водопадная, в селе Золотая Долина реки Ольга, в селе Ястребовка реки Икрянка. Расчищены русла рек Сергеевка в селе Сергеевка и Партизанская в поселке Романовский ключ.

Работы продолжатся и в 2019 году. В Пограничном районе расчистка реки Нестеровка перенесена на теплое время года, так как река замерзла – работы здесь завершить не успели. В Чугуевском районе на этот год запланирована расчистка русла ручьев Ферменный, Саламаев и Садовый в селе Новомихайловка, ручья Саламаев в селе Новомихайловка, ручья Староверов в селе Соколовка.

В Шкотовском районе будет расчищено от наносов и завалов русло реки Артемовка в районе села Многоудобное.

В Уссурийском городском округе планируется расчистка русла реки Раздольная в селах Борисовка и Новоникольск, в Лесозаводске – удаление песчано-гравийного заноса в протоке Солдатская русла реки Уссури.

Отметим, на территории края продолжают действовать режимы ЧС регионального характера по ликвидации последствий паводков в 12 муниципалитетах: Уссурийском и Лесозаводском городских округах, Михайловском, Надеждинском, Черниговском, Яковлевском, Ольгинском, Лазовском, Красноармейском, Тернейском, Чугуевском, Пограничном районах.

Напомним, большинство работ по расчистке русел рек в Приморье ведется именно в рамках режима ЧС. Губернатор края Олег Кожемяко в ноябре обсудил необходимость упрощения процедуры таких работ на федеральном уровне с Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Министр инициативу поддержал, поручив упростить порядок расчистки русел рек и дноуглубительных работ, внести соответствующие изменения в Водный кодекс РФ и федеральные законы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]