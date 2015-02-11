Незаконную «новогоднюю» охоту пресекли в Приморье

Во время новогодних каникул инспекторы службы приморского охотнадзора изъяли оружие и незаконно добытые туши кабанов.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте охотничьего надзора края, с 1 по 9 января проведено 60 природоохранных рейдов, в ходе которых был составлен 51 протокол о нарушениях в области охоты.

«Были изъяты три единицы нелегального гладкоствольного оружия, одна единица оформленного легально нарезного оружия и два капкана. Также инспекторы изъяли четыре незаконно добытых туши кабана», – добавили специалисты.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]