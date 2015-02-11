Незаконную «новогоднюю» охоту пресекли в Приморье
Во время новогодних каникул инспекторы службы приморского охотнадзора изъяли оружие и незаконно добытые туши кабанов.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте охотничьего надзора края, с 1 по 9 января проведено 60 природоохранных рейдов, в ходе которых был составлен 51 протокол о нарушениях в области охоты.
«Были изъяты три единицы нелегального гладкоствольного оружия, одна единица оформленного легально нарезного оружия и два капкана. Также инспекторы изъяли четыре незаконно добытых туши кабана», – добавили специалисты.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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