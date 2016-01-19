С 1 января увеличен размер социальных выплат из бюджета Приморья
Государственные пособия и денежные выплаты, предусмотренные краевым бюджетом, проиндексированы. Размер индексации составил 1,047.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Приморского края, в этом списке – ежемесячные пособия на детей семьям с низким доходом, в том числе мамам-одиночкам, женщинам, чьи мужья уклоняются от уплаты алиментов на детей, и другие.
Существенно «подрос» размер регионального материнского капитала. В этом году выплата составит почти 178 тысяч (в 2018 году – около 170 тысяч рублей). Напомним, сертификаты на региональный материнский капитал получают все семьи Приморья, в которых родился третий и (или последующий) ребенок.
Кроме демографических пособий проиндексирована компенсация расходов на приобретение твердого топлива педагогам учреждений образования. Так единовременная компенсация составит 298 рублей на 1 квадратный метр общей площади жилья. Около 3,7 тысячи рублей выплатят в качестве компенсации за доставку твердого топлива.
Специалисты обращают внимание на то, что в феврале будут проиндексированы выплаты, предоставляемые за счет средств федерального бюджета.
«Среди получателей – женщины, не работавшие до рождения ребенка, беременные жены военнослужащих по призыву, семьи военнослужащих и силовиков, погибших при исполнении служебных обязанностей», – уточняют в ведомстве.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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