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Более 1,5 кг рогов обнаружили уссурийские таможенники в упаковках от сока

Лом рогов весом 1,56 кг обнаружили инспекторы таможенного поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни в упаковках от сока.  Запрещенные товары  пыталась вывезти  в Поднебесную гражданка КНР. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможни Ирину Кульчицкую.

Кусочки рогов были обнаружены во время таможенного досмотра  багажа туристов. Дериваты были спрятаны в две коробки из-под сока, которые  находились в чемодане китаянки.

Как  пояснила гражданка КНР, лом рогов (предположительно рога изюбра) ей передал соотечественник, к которому она приезжала в гости.  Так как она не знала, можно ли провозить такой товар, спрятала его  среди вещей.

Уссурийская таможня в отношении гражданки КНР возбудила дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров, путем использования мест, затрудняющих обнаружение товаров). Нарушительнице грозит административный штраф — до трехкратного размера стоимости товаров и конфискация. Дериваты направлены на экспертизу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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