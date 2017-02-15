Многомиллионную партию леса пытались вывезти из Приморья международные контрабандисты
Контрабанду 744 кубометров леса выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни. Пиломатериалы из ясеня маньчжурского на сумму 14,2 млн рублей были вывезены в Китай по поддельным документам. По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Дальневосточной оперативной таможни Татьяну Шичанину.
Преступную схему вывоза из России ценных лесоматериалов организовали китайские и российские граждане.
Установлено, что граждане Китая приобретали на территории России пиломатериалы. Россияне организовывали экспорт лесоматериалов в Поднебесную по недействительным документам. Через подставную фирму они заключили внешнеторговый контракт с китайской компанией. По подложным документам получили официальное разрешение СИТЕС на экспорт ценных лесоматериалов. Эти и другие документы, не имеющие юридической силы, были использованы при таможенном декларировании леса на экспорт в Китай.
Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело. Максимальное наказание за данное преступление – семь лет лишения свободы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.11.2018 В Приморье предотвращена 7-миллионная контрабанда лесоматериалов
-
10.07.2018 Многомиллионная контрабанда леса выявлена в Приморье
-
17.05.2018 Контрабанду лесоматериалов стоимостью 7 млн рублей выявили находкинские таможенники
-
31.03.2017 Стратегический лес вывозят из Приморья по «липовым» документам
-
02.03.2017 Таможенники в Приморье выявили контрабанду леса в Китай на 2,3 млн рублей
-
15.02.2017 В Приморье пресечен канал незаконного вывоза лесоматериалов ценных пород
Добавить комментарий