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Многомиллионную партию леса пытались вывезти из Приморья международные контрабандисты

Многомиллионную партию леса пытались вывезти из Приморья международные контрабандисты

Фото: Пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу

Контрабанду 744 кубометров леса выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни. Пиломатериалы из ясеня маньчжурского на сумму 14,2 млн рублей были вывезены в Китай по поддельным документам. По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Дальневосточной оперативной таможни Татьяну Шичанину.

Преступную схему вывоза из России ценных лесоматериалов организовали китайские и российские граждане.

Установлено, что граждане Китая приобретали на территории России пиломатериалы. Россияне организовывали экспорт лесоматериалов в Поднебесную по недействительным документам. Через подставную фирму они заключили внешнеторговый контракт с китайской компанией. По подложным документам получили официальное разрешение СИТЕС на экспорт ценных лесоматериалов. Эти и другие документы, не имеющие юридической силы, были использованы при таможенном декларировании леса на экспорт в Китай.

Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело. Максимальное наказание за данное преступление – семь лет лишения свободы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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