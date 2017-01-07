Анонс на 12 января

12 января в ДВФУ, корпус А, Центр развития робототехники проведет ежегодные региональные соревнования Робофест - Владивосток 2019. Вход для зрителей бесплатный.

12 января в 9.00 - тренировочный забег "По льду" на острове Русский в бухте Новик. Сбор на повороте на Канал в 9.00.

12 января во Владивостоке пройдут очередные игры турнира по дворовому хоккею среди непрофессиональных команд на кубок главы города. В 10.00 (ул. Фанзавод, 18, ул. Русская, 86, ул. Героев Хасана, 12) - «Фенкс» - «АкулыВМТП», «Аскольд-ДВ» - «Ярость», «Реактор» – «DNS ALIENS». В 12.00 — (ул. Фанзавод, 18) - «Бриз» - «Акулы ВМТП», в 12.30 (ул. Невельского, 31, ул. Русская, 86) - «Реактор» - «Ярость», «Аскольд-ДВ» - «DNS ALIENS».

12 января пригород г. Владивостока (территория ВИР ст. Спутник). Чемпионат и первенство г. Владивостока по бесснежным дисциплинам ездового спорта «Белый ветер-2019».

12 января в 12.00 - г. Владивосток, дом культуры «Традиции и современность» (ул. Бурачка, 15) - Новогодний турнир г. Владивостока по русским шашкам.

12 января в 12.00 - г. Владивосток, пляж «Юбилейный», Центр зимнего плавания и закаливания «Косатка ДВ» (Спортивная набережная) - Мастер-класс по моржеванию.

12 января в 11.00 - п. Дунай, ДЮСШ «Орбита» (ул. Морская, 18а) - Открытый «Рождественский турнир» городского округа ЗАТО город Фокино по мини-футболу среди юношей 2008 г.р. и моложе.

12-13 января - г. Владивосток, с/к «Арена спорта» (ул. Володарского, 3а) - Первенство г. Владивостока по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

12 (13) января - г. Владивосток, озеро Юность (ост. Молодежная) - Турнир г. Владивостока по мотогонкам на льду.

12-13 января - г. Тюмень - матч ВК «Тюмень-ТюмГУ» - ВК «Приморочка» Владивосток. Чемпионат России Высшей лиги «А» по волейболу среди женских команд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]