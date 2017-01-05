Анонс на 13 января

13 января в 17.00 во Владивостоке в КСК «Фетисов Арена» - матч ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Локомотив» Ярославль. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

13 января в 11.00 в г. Фокино, стадион (ул. Клубная, 2) - Личный XXVI Чемпионат городского округа ЗАТО город Фокино по дартсу.

13 января в г. Арсеньев, СШ «Юность» - Новогодний блиц-турнир по шахматам.

13-15 января в г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - Первенство ДФО по художественной гимнастике. 13 января начало в 10.00, открытие в 14.00, 14 января начало в 10.00, 15 января начало в 11.00.

13 января во Владивостоке (в 10.00 - ул. Фанзавод, 18, ул. Русская, 86, ул. Героев Хасана, 12, в 12.30 - ул. Невельского, 31 (школа № 80), ул. Фанзавод, 18) пройдут очередные игры турнира по дворовому хоккею среди непрофессиональных команд на кубок главы города.

13 января в 12.30 (ул. Петра Великого, 4) Русское географическое общество проводит лекторий "Основы любительского туризма" во Владивостоке. Лектор: Владислав Купчик - инструктор по спортивному туризму и выживанию. Вход - бесплатный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]