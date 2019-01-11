В Приморье собирают подписи против строительства Центра хранения радиоактивных отходов
В Приморье собирают подписи против строительства Центра хранения радиоактивных отходов. Эта новость появилась в новогодние каникулы и уже вызвала общественный резонанс. Что из этого правда, а что специалисты называют провокацией? Репортаж смотрите сегодня, 11 января, в 20.45 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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