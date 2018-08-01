Авиакомпания «ИрАэро» планирует возобновить полеты из Владивостока в Москву весной

Авиакомпания «ИрАэро», выполнявшая полеты из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург, планирует возобновить работу в Приморье в весенний период, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацрию края.

Как сообщил начальник отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Григорий Плотницкий, авиакомпания планировала летать из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург в «высокий» сезон, включая предновогодние дни и праздничный период. 10 января «ИрАэро» по плану приостановила полеты из Приморья.

«Авиакомпания намерена возобновить полеты весной, когда спрос на авиабилеты традиционно увеличивается. Рейсы будут выполняться из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург», – отметил он.

Сейчас из Владивостока в Москву ежедневно выполняют полеты авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия». В департаменте транспорта и дорожного хозяйства подчеркнули: дефицита авиабилетов в столицу нет.

Всего из Приморья авиарейсы выполняются более чем по 40 направлениям, включая зарубежные направления, полеты в города России и внутрикраевые рейсы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]