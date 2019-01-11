Минувший декабрь удивил приморцев

Декабрь в континентальной части Приморья оказался тёплым и экстремально тёплым, в прибрежных районах — близким к средним многолетним значениям. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", распределение осадков по территории края было неоднородным.

Средняя месячная температура воздуха составила −11…−16 °С, на побережье −5…−9 °С, что выше нормы на 1–4 градуса, на побережье около нормы. Все декады на значительной территории (кроме прибрежных районов) были тёплыми (на 1–5 гадусов выше многолетних значений).

Температура воздуха ночью в континентальной части края составляла −14…−19 °С, во второй и последней пятидневках −21…−28 °С. На побережье ночью температура колебалась от −4…−9 °С до −12…−17 °С. В период 3–4 декабря повсеместно температура повысилась до 0…+5 °С.

В дневные часы температура воздуха составляла 0…−5 °С, временами −9…−14 °С. В отдельные периоды (16–19, 22–23, 25 декабря наблюдались оттепели до +1…+6 °С). В период 3–4 декабря днём воздух прогревался до +8…+13 °С.

Распределение осадков по территории края было неравномерным. На значительной территории края осадков выпало 12–25 мм — около месячной нормы. На северо-востоке и юго-западе Приморья было сухо — количество выпавших осадков составило 6–13 мм (21–68 % месячной нормы), и только на юго-востоке края наблюдался избыток осадков — выпало 25–34 мм (121–150 %). В связи с выходом западного циклона на территорию Приморского края днём 3, ночью 4 декабря в крае прошли умеренные, в отдельных районах сильные осадки (преимущественно в виде дождя) с количеством 5–13 мм, на юге местами 18–20 мм.

В декабре часто (21 случай) в крае и в 14 случаях во Владивостоке усиливался ветер преимущественно западного, северо-западного направления до 15–20 м/с. В конце месяца на восточном побережье порывы достигали 25–28 м/с.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]