Неизвестный оставил десятки старых шин возле жилого дома во Владивостоке
Неизвестный мужчина выгрузил около жилого дома во Владивостоке полный кузов старых шин и скрылся. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту сообщения о хулиганских действиях, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
По словам жительницы Ленинского района, инцидент произошел рано утром, когда мужчина на старом грузовике подъехал к многоквартирному дому и под его окнами выгрузил десятки старых автомобильных шин.
После случившегося водитель скрылся, а местным жителям пришлось самостоятельно убирать шины в ближайшие мусорные контейнеры. Пожилая горожанка, ставшая случайным очевидцем произошедшего, сообщила о хулигане в полицию.
По факту случившегося проводится проверка. Личность водителя грузовика устанавливается.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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